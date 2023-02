Giunta Fontana, via libera a Bertolaso da Meloni. Ecco gli altri nomi. Inside

Mentre il Pd dibatte sui nuovi assetti del partito democratico, la giunta regionale si sta lentamente componendo. Secondo rumors di Affaritaliani.it Milano, Attilio Fontana avrebbe ricevuto il via libera a Guido Bertolaso direttamente da Giorgia Meloni, nel suo incontro di settimana scorsa.

La configurazione leghista vedrebbe a questo punto cinque assessori, e le quotazioni di Stefano Bolognini, Guido Guidesi, Massimo Sertori, Claudia Maria Terzi e Davide Caparini sono in ascesa. La riconferma infatti della squadra può essere tra i desiderata di Matteo Salvini. Anche perché Sertori e Caparini, essendo stati eletti, farebbero scattare due nuovi consiglieri.

Il ritiro di Vittorio Sgarbi e il tutti contro tutti in Forza Italia

C'è poi il ritiro di Vittorio Sgarbi, che in un primo tempo avrebbe voluto a tutti i costi fare l'assessore che lascia a questo punto il posto a Raffaele Cattaneo. In Forza Italia è tutti contro tutti: Fabrizio Figini, Simona Tironi e Gianluca Comazzi. Pare sicura Tironi e difficilmente la Brianza potrà non essere rappresentata. Su Comazzi pesa la "dottrina La Russa". Per il presidente del Senato meglio un assessore in più della vicepresidenza della giunta regionale. Se così fossa a Fratelli d'Italia andrebbero sette posti (due su Milano già opzionati per Franco Lucente e Marco Alparone) e la presidenza del consiglio regionale. Se invece la vicepresidenza andrà a Fratelli d'Italia secondo quanto pensano altri colonnelli di Giorgia Meloni, a questo punto gli azzurri potrebbero avere un posto in più.

I giochi sono quasi fatti ma c'è ancora molto tempo, per fare e disfare la tela.