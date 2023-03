Giunta Lombardia: le deleghe. Alparone vicepresidente e assessore. Rumors

Giunta Lombardia: la suddivisione delle deleghe. Rumors

Primi rumors relativi alla composizione della giunta regionale lombarda, che sarà ufficializzata nella giornata di oggi. A Fratelli d'Italia andranno sette assessori e la presidenza del consiglio, oltre a un sottosegretario. Per la Lega cinque assessori, con un sottosegretario ed un vicepresidente. Forza Italia avrà due elementi in Giunta, con un sottosegretario. Per la Lista Fontana un assessore ed un membro in vicepresidenza, mentre la lista Noi Moderati ottiene un sottosegretario.

Comazzi assessore: Gallera rientra in consiglio. Alparone assessore

Per quanto riguarda i nomi, Forza Italia porta in Giunta Gianluca Comazzi (delega a Parchi e territorio): in questo modo rientra in consiglio l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera. A Simona Tironi (Forza Italia) andrà la delega a Istruzione e Formazione. Marco Alparone (Fratelli d'Italia) sarà vicepresidente e pare destinato a svolgere il ruolo di assessore al Bilancio