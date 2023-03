Giunta Lombardia, Santanchè (FdI) "Discussioni, ma fare sintesi"

La prima seduta di giunta, lunedì mattina in Regione Lombardia, è andata tutto sommato bene, secondo quanto riferisce Daniela Santanchè, ministro del Turismo e coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia: ''Effettivamente ci sono delle discussioni -ha detto a margine di un evento dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026- però poi dobbiamo trovare la sintesi. Noi siamo il partito di maggioranza relativa, il presidente è della Lega e noi siamo contenti che sia il presidente di tutti -aggiunge- ma sicuramente ci sono delle cose da mettere a punto, soprattutto per quello che riguarda la macchina organizzativa della Regione. E credo che dobbiamo farlo con uno spirito di collaborazione perché questa macchina funzioni bene''. Certamente, conclude, ''Fratelli d'Italia su questa giunta ha un impatto rilevante, ma lo vogliamo fare nello spirito di squadra e purché siamo tutti della stessa squadra''.

Santanchè: "Feltri? Normale che non voglia presiedere il consiglio regionale"

"Non si puo' interpretare Vittorio Feltri. E' una sua decisione, e' un monumento del giornalismo italiano e mi sembra normale che non abbia voglia di presiedere il consiglio regionale". L'ha detto il ministro al Turismo, Daniela Santanche', a margine dell'evento 'Milano-Cortina, analisi delle conversazioni Social sui Giochi Olimpici Invernali' in programma a Milano presso la sede di "Blindarte' in merito alla decisone del giornalista Vittorio Feltri di non presiedere il Consiglio regionale lombardo.