Giuseppe Jannuzzi nuovo segretario del Sunia Milano

E’ Giuseppe Jannuzzi il nuovo segretario generale del Sunia Milano. E’ stato eletto oggi dal Comitato Direttivo in videoconferenza senza voti contrari, alla presenza del segretario Nazionale Sunia, responsabile delle Politiche Organizzative, Nicola Zambetti e del segretario generale della Camera di Lavoro Metropolitana di Milano Massimo Bonini. Il segretario generale uscente, Stefano Chiappelli, al Sunia di Milano dal 1986, ha guidato la Federazione Milanese per 10 anni con impegno, dedizione e passione, portando il Sunia ad essere una delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio milanese. Lo scorso 19 febbraio è stato eletto segretario generale Nazionale del Sunia. A lui sono andati i ringraziamenti del Comitato Direttivo per il lavoro svolto in questi anni.

L'avvocato Giuseppe Jannuzzi, classe 1970, collabora con il Sunia di Milano da oltre venti anni, offrendo consulenza legale. Ha partecipato attivamente alla formazione dei legali del Sunia Nazionale, rivestendo anche l’incarico di coordinatore dei legali lombardo. L’avvocato Jannuzzi ha, inoltre, dato un forte contributo alle iniziative legali e vertenziali del Sindacato. Nel suo intervento, Giuseppe Jannuzzi, nel sottolineare la capillare articolazione territoriale del SUNIA di Milano, ha ribadito la necessità di continuare il lavoro già intrapreso dal suo predecessore per aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canoni sostenibili e una rigenerazione urbana orientata al soddisfacimento del fabbisogno abitativo e all’inclusione sociale. Ha sottolineato, altresì, la necessità di intraprendere un percorso che porti alla modifica della l. 431/98, la volontà di far diventare il Sunia un punto di riferimento anche per i conduttori degli usi diversi, quali gli artigiani e commercianti duramente colpiti dalla pandemia e, infine, ha osservato come l'APU in un paese di "proprietari di casa", deve essere potenziato. A Giuseppe Jannuzzi gli auguri di buon lavoro da parte del Direttivo di Milano.