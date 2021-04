Giustizia: in Procura a Milano arriva l''agenda elettronica'



Una "agenda elettronica" per consentire una migliore organizzazione delle richieste di colloquio degli avvocati con i pm milanesi. Il nuovo progetto, fortemente voluto dal procuratore Francesco Greco, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid in cui gli accessi al Palazzo di Giustizia e agli uffici dei magistrati sono limitati, partira' a breve ed e' stato al centro di una lunga riunione on line oggi pomeriggio tra i sostituti procuratori, gli aggiunti e il capo della Procura.



Col nuovo sistema della "agenda elettronica", in pratica, gli avvocati, che spesso lamentano di non riuscire ad avere accesso agli uffici dei pm per parlare dei fascicoli che riguardano i loro assistiti, potranno inoltrare, attraverso il sito della Procura, istanze di colloquio motivate. E sullo stesso sito troveranno anche i giorni e le fasce orarie, indicate come disponibilita' agli incontri, da ogni singolo sostituto procuratore e che potranno essere prenotate dai legali. I pm, poi, dopo aver ricevuto per mail le istanze degli avvocati, le valuteranno e decideranno se confermare l'appuntamento richiesto.