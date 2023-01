Giustizia, Salvini: "No allo scontro politica-magistratura"

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, in merito alle tensioni nel Governo sul tema delle intercettazioni, torna ad esprimersi sul tema che sta scuotendo il mondo della giustizia antimafia. Riguardo alla possibile stretta dell'uso delle intercettazioni telefoniche, infatti, il segretario della Lega auspica un dialogo con la magistratura.

Intercettazioni, Salvini: "Serve dialogo con la magistratura, no allo scontro"

"Spero che sia finito il tempo dei contrasti tra politica e magistratura. C'è bisogno di serenità e tranquillità e la politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa". A dirlo è il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante una visita a Cremona. "Il ministro Nordio - ha fatto sapere - pone l'accento su alcuni abusi ma l'importante è che non ci siano polemiche con l'intera magistratura che ha a lavoro persone perbene che sono in tribunale non per fare politica o per intercettare a casaccio. No nuovi scontri tra pezzi dello Stato. E' importante abbassare i toni" ha rimarcato il ministro.