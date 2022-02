Goggia argento alle Olimpiadi, Fontana si esalta: "Forza della natura"

Sofia Goggia incredibile medaglia d'argento nella discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'impresa della sciatrice bergamasca è stata celebrata anche dal governatore lombardo Attilio Fontana con ben due post sui social. Così Fontana: "Ha lottato 23 giorni per esserci: scende a 130 km/h e vince l'argento. Sofia vera forza della natura". La Goggia ha infatti compiuto un recupero miracoloso per presentarsi in tempo all'appuntamento olimpico. Al terzo posto un'altra italiana, Nadia Delago.

Goggia, l'entusiasmo di Fontana: "Orgoglio della Lombardia e dell'Italia"

Questo era stato il commento a caldo di Fontana: "Buongiorno con il miracolo Sofia Goggia. Crederci sempre! La bergamasca Sofia Goggia è la rappresentazione concreta di come il sacrificio, la serietà e la perseveranza portino a risultati all’apparenza impossibili. A 23 giorni dall'infortunio, il suo sorriso con l’argento al collo inorgogliscono la nostra Lombardia e l’Italia intera. Brava e grazie Sofia!!! Un grande applauso anche Nadia Delago che, con il bronzo, fa la doppietta azzurra nella discesa libera di Pechino 2022".