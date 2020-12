Governo, Buffagni (M5S): "Rimpasto? Il discorso non mi entusiasma"

Il rimpasto di governo? "Oggi si parla di futuro, perche' tornare al passato. Non mi entusiasma il discorso, non mi sembra la priorita' del paese". A dirlo e' il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, nel corso del suo intervento a 'Direzione Nord - What comes next'. "C'e' sfida del Recovery, di far ripartire l'economia del paese, non mi appassionano altri temi", ha aggiunto Buffagni. "Se qualcosa non va - ha concluso il viceministro - si sistema, ma non e' una questione che se si cambia il nome, si risolvono i problemi".