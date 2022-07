Governo, gli imprenditori lombardi: "Serve credibilità, Draghi prosegua"

Governo, gli imprenditori lombardi: "Serve la credibilità di Draghi"

“Le nostre imprese hanno grandi preoccupazioni sul tema energetico e temono le incertezze che si troveranno ad affrontare nel prossimo autunno. In un momento così complicato, servono la credibilità e la concretezza che hanno contraddistinto il governo Draghi. L’emergenza del contesto internazionale, con la crisi innescata dal conflitto in Ucraina, e gli impegni assunti dal Governo con il Paese, richiede in questo momento il massimo senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. In tal senso, auspichiamo che il governo prosegua il suo impegno a beneficio delle imprese e dei cittadini. Del resto, come Paese, dobbiamo far fronte a sfide cruciali per il nostro futuro. Mi riferisco in particolare alla messa a terra del Pnrr, alla prossima legge di bilancio e alle riforme strutturali necessarie per agganciare definitivamente la ripresa”. Lo dichiara Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.