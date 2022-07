Governo: il Salone del Mobile di Milano sostiene Mario Draghi

Il Salone del Mobile.Milano, la piu' importante manifestazione mondiale dedicata all'arredamento e al design "supporta con forza la stabilita' di Governo ed esprime il massimo sostegno al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi". Lo comunica Maria Porro, presidente della manifestazione, in una nota.

Salone del Mobile: crisi creerebbe problemi alle imprese

"Aprire una crisi in una fase storica cosi' delicata - aggiunge - non solo metterebbe a rischio la solidita' economica del Paese, ma creerebbe problemi alle imprese, ai lavoratori e a tutti gli italiani. L'Italia non puo' permettersi di affrontare una fase di instabilità che metterebbe in ginocchio l'economia, per questo confidiamo che le forze politiche, guidate da senso di responsabilita', sostengano pienamente il presidente Draghi, garantendo un Governo solido in grado di gestire al meglio le risorse del PNRR e di portare avanti le riforme necessarie per far crescere il Paese".