Governo interviene su Linate: voli verso UK fino a ottobre 2022

Per il trasporto aereo è prevista la prosecuzione fino a ottobre 2022 dei collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito effettuati dai vettori comunitari e britannici in condizione di reciprocità. Lo comunica il Mims, illustrando le misure contenute dal dl Infrastrutture approvato dal Governo.

Morelli (Mims): bene proroga voli, tampona effetto Brexit

"Oggi in Consiglio dei Ministri è stato approvato il decreto Infrastrutture che, tra le altre cose, 'salva' l'aeroporto milanese di Linate dall'interruzione del traffico di passeggeri e merci da e verso il Regno Unito. Grazie alle nuove disposizioni, i collegamenti rimarranno operativi fino al 30 ottobre 2022. Un anno in più, quindi, rispetto al termine fissato dal decreto Delrio e successivamente prorogato per salvare la stagione turistica. Servirà a dare ossigeno allo scalo, nella speranza che diventino presto realtà gli investimenti legati alla Brexit, tanto annunciati a livello locale e mai realizzati. Il disastro del mancato arrivo di Ema è emblematico. La scelta odierna conferma l'attenzione del Ministero per il Forlanini, che in questi anni ha rischiato addirittura la chiusura. È uno scalo cruciale anche in previsione del completamento della nuova linea M4, che collegherà proprio l'aeroporto di Linate con il centro città e sarà strategica per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026". È quanto afferma in una nota Alessandro Morelli, Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.