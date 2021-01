Governo, Sala: crisi preoccupa. Ora pensi a buona gestione del Recovery plan

"Come tanti sono un po' preoccupato nel vedere questa potenziale crisi di governo perche', come tanti, so che il governo dovrebbe fare soprattutto una cosa e cioe' una buona gestione del Recovery plan". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervistato da Massimo Achini, Presidente del Comitato di Milano del Csi (Centro Sportivo Italiano). Una buona gestione per il sindaco vorrebbe dire "dare alle citta' che lo chiedono i fondi per fare delle cose, per allungare la metropolitana, per fare un intervento di edilizia popolare pubblica" ha concluso.