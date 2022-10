Gratteri a Milano: cittadinanza onoraria da tre Comuni dell'hinterland

Nicola Gratteri in tour nel Milanese per partecipare alcuni importanti eventi che lo vedranno protagonista a Milano e in quattro Comuni della Città Metropolitana. Mercoledì 12 ottobre il magistrato sarà a Cornaredo per ricevere la cittadinanza onoraria. La cerimonia si svolgerà alle ore 18 nell’auditorium Cine teatro La Filanda in piazza Libertà.

La sera di mercoledì 12 nella sede regionale Palazzo Pirelli in via Filzi a Milano si terrà un incontro dal titolo «Le nuove sfide dell’antimafia: l’usura del post Covid». L’evento si terrà alle 20 in sala Pirelli. A introdurre la serata sarà il consigliere regionale Luigi Piccirillo, membro della Commissione Antimafia di Regione Lombardia. Parteciperanno all’incontro Monica Forte, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia e Antonio Nicaso, scrittore storico delle organizzazioni mafiose. Modera la serata Aaron Pettinari, giornalista e capo redattore di “Antimafia Duemila”.

Piccirillo (Regione): "Dal territorio segnali di vicinanza a Gratteri"

“Durante la serata del 12 ottobre affronteremo insieme il tema di come le mafie approfittino delle crisi e delle emergenze sociali per inserirsi tramite la corruzione nelle increspature dell’economia e della politica, allargando la propria azione illegale ben oltre il territorio di origine, anche qui in Lombardia – spiega il Consigliere Luigi Piccirillo – Un tema di Grande attualità che affronteremo insieme a Nicola Gratteri, divenuto ormai un simbolo e un eroe del nostro tempo. E’ una soddisfazione che sempre più comuni stiano accogliendo la proposta di conferirgli la cittadinanza onoraria, dando segno di vicinanza e riconoscimento nei suoi confronti nella lotta alla corruzione. Questi due giorni saranno un evento importante nel quale il territorio lombardo dimostrerà la sua compattezza e unità nel segno della Legalità e della Giustizia.”

Giovedì 13 ottobre continuerà il tour di Gratteri, che sarà a Novate Milanese per l’inaugurazione dell’albero dedicato a “Falcone, Borsellino e tutte le vittime della mafia” nel parco comunale di via Bardolino.

Infine il magistrato ritirerà la Cittadinanza Onoraria in altri due Comuni del territorio milanese: alle 11 la cerimonia si svolgerà nel Comuni di Lacchiarella presso la scuola secondaria di primo grado in via Dante Alighieri; nel pomeriggio invece alle 14.15 a Pioltello nella Sala Consiliare in Piazza del Popolo.

L’ingresso in presenza è libero, per partecipare scrivere a: luigi.piccirillo@consiglio.regione.lombardia.it.