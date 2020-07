Green Hydrogen, Equita promuove Snam a buy

A luglio verrà annunciato un piano della Commissione europea interamente dedicato all'idrogeno. Convertire energia rinnovabile in idrogeno non è pienamente conveniente ai fini della produzione di "Green Hydrogen", ecco perchè sarà cruciale capire quanto la Ue vorrà investire. Come scrive Milano Finanza, in quest'ottica, la rete di Snam potrebbe essere utilizzata per trasportare idrogeno e avere un ruolo nella Transizione Energetica.



L'ad, Marco Alverà, prevede che Snam possa incrementare le spese in conto capitale (capex) per un valore pari a 1 miliardo negli anni 2019-2023, a condizione che ci siano delle semplificazioni nei processi di autorizzazione da parte del governo.

Le stime 2020-2021 di Equita sono state confermate, mentre la sim - sottlinea sempre MF - ha migliorato quelle di utile per azione negli anni seguenti del 2/3%. Il target price sul titolo Snam sale del 9% a 5 euro per azione e il rating a buy grazie al lancio della nuova strategia dedicata all'idrogeno da parte dell'Unione europea e al ruolo della società nella Transazione energetica.