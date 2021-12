Green Pass, a Milano, 10 punti di controllo. Anche agli Oh-Bej Oh-Bej

Da oggi 6 dicembre per viaggiare su bus, tram, metropolitana serve il green pass oltre alla mascherina. Se tutti rispettiamo le regole e ci vacciniamo, riusciremo a vivere bene il Natale insieme e permetteremo a tutti di lavorare. Sono partiti anche i controlli con personale ATM affiancato in metropolitana da Polizia di Stato e Carabinieri e in superficie da Polizia Locale. Dieci i punti di controllo attivi da stamattina". Lo ha annunciato sui social l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli che in mattinata ha visitato due presidi, "a Lanza M2 e al capolinea della 56 in piazzale Loreto - via Andrea Doria. Grazie agli operatori ATM, ai vigili della Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, ma soprattutto grazie ai tantissimi cittadini che rispettano le regole".



Operativi anche i controlli ai mercatini natalizi alla fiera degli Oh-bej Oh-bej, in centro e nei quartieri: "per tutti questi controlli, per far vivere bene questi momenti di festa e aggregazione abbiamo in strada oggi 124 donne e uomini della Polizia Locale, oltre al personale ATM e a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Insieme ce la faremo", conclude Granelli.