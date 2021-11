Green pass: a Milano manifestazione con Robert F. Kennedy Jr



Anche un Kennedy in piazza con i no vax sabato prossimo a Milano. Si tratta di Robert F. Kennedy Jr., figlio di Bobby e nipote dell'ex presidente Usa. Il rampollo americano sarà in città il 13 novembre per una manifestazione contro i vaccini organizzata dalla sua associazione, Children's Health Defense all'Arco della pace per le ore 15:00



La missione di Children's Health Defense - si legge in una nota della stessa - "e' tutelare e proteggere la salute dei bambini e degli adulti, difendere e promuovere il rispetto dei diritti umani, le liberta' fondamentali e i principi di democrazia delle pratiche sanitarie, in particolare promuovendo il principio del consenso informato e la liberta' di scelta terapeutica, la tutela del diritto alla privacy, la liberta' e la trasparenza in ambito scientifico". Il 16 novembre è annunciata l'uscita del nuovo libro dell'erede Kennedy, dal titolo 'The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health".



