Super green pass: controlli Atm-forze ordine su tpl a Milano

Super green pass, stretta sui controlli sui mezzi pubblici a Milano

Per i controlli sui mezzi di trasporto pubblico, previsti con l'entrata in vigore del super Green pass, "abbiamo messo in campo squadre affiancate" di dipendenti Atm e forze dell'ordine. A dirlo e' il prefetto di Milano, Renato Saccone, durante una conferenza stampa di presentazione dei controlli che saranno messi in campo dal 6 dicembre al 15 gennaio.

"Dipendenti del gestore del servizio e forze ordine procederanno a controlli preventivi, prima di salire a bordo" ed eventualmente anche "alla discesa". Nel primo caso, sottolinea il prefetto, se non in regola si viene respinti, mentre nel secondo si riceve una multa.

"Fin dal primo giorno ci saranno decine e decine di squadre, e i controlli non devono costituire un ostacolo alla fluidita' del servizio".

