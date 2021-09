Green pass, Moratti: in Lombardia prenotazioni vaccini da 6mila a 13mila

Green pass sul lavoro: prenotazioni vaccini raddoppiate in Lombardia

In Lombardia c'è il primo effetto del green pass obbligatorio sul luogo di lavoro. Le nuove prenotazioni di prime dose di vaccino, secondo quanto comunica la Direzione Welfare, sono più che raddoppiate negli ultimi due giorni, dopo che il Governo ha approvato il decreto per l'estensione del certificato verde. Venerdì 17 settembre sono state 14.568 le nuove prenotazioni, ieri 13.791, ma solo due giorni fa, il 15 settembre, erano state 6.231. Si tratta di persone che non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale.



In Lombardia "siamo all'81% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale" dichiara Letizia Moratti. Per quanto riguarda il green pass è "un'ottima mediazione tra libertà individuale e sicurezza collettiva". La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, intervenuta alla festa dell'Unità di Bologna, ha poi aggiunto parlando del decreto del Governo che estende il green pass, che in Lombardia le prenotazioni per le vaccinazioni "sono passate da 6mila a quasi 13mila".



Quanto all'obbligo vaccinale "con le percentuali che abbiamo noi in Lombardia e la capacita' che i medici hanno dimostrato nel fugare le paure per il momento penso sia giusto rimanere cosi'. Sarebbe divisivo, mentre in questo momento dobbiamo accompagnare le persone alla vaccinazione e non obbligarle".