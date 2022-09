Gru cade sui binari della metro a Milano, linea sospesa

Ieri, nel tardo pomeriggio, nella stazione metropolitana M2 di Bussero, a Milano, una gru meccanica ha invaso la sede ferroviaria senza provocare feriti a passeggeri e a operai. Il mezzo si trovava all'interno del cantiere per la realizzazione di opere di accessibilita', che prevedono anche la demolizione del vecchio sovrappasso che sarebbe iniziata a breve. La caduta della gru ha danneggiato la rete aerea di alimentazione della linea e ha provocato la caduta della rampa di scale che portava al sovrappasso. Non risultano feriti. I tecnici sono subito intervenuti per rimuovere il mezzo. La circolazione dei treni e' sospesa tra le stazioni di Gessate e Cernusco sul Naviglio.