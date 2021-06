Gruppo Cap: bando di gara per gli spazi della nuova sede di Milano

Cap: bando di gara per gli spazi della nuova sede di Milano

Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha indetto un bando di gara, in vigore fino al 12 luglio, per l’assegnazione degli spazi aperti al pubblico nella nuova sede di via Rimini, tra cui il bar caffetteria, lo spazio polifunzionale ed espositivo per le attività culturali e aggregative e l’area conferenze per promuovere anche eventi scientifici.

Si tratta dell’ARCA di Milano, progetto architettonico dai connotati avveniristici e dagli elevati standard di sostenibilità che, con la sua piazza d’acqua antistante, intende diventare luogo di aggregazione e punto di riferimento per il quartiere, grazie agli ampi spazi che occupano il piano terra dell’edificio e che saranno connessi, ma indipendenti dalle attività, dagli orari e dagli uffici aziendali.

Le attività oggetto del dialogo competitivo sono molteplici: la gestione del bar caffetteria, che sarà anche cocktail bar, ristorante, catering a servizio del quartiere e della città, oltre che degli abitanti dell’edificio e dell’area conferenze. Uno spazio polifunzionale ed espositivo, dove l’azienda pubblica prevede attività aggregative e ricreative, culturali e sociali legate ai temi più vari, partendo da quelli in cui eccelle il capoluogo milanese: moda, design, per esempio, ma anche incontri formativi, come i workshop, oppure l’organizzazione di fiere ed expo che soddisfino la funzione espositiva o ancora spazi per il coworking. L’area conferenze dovrà assolvere agli obiettivi di promozione scientifica e culturale come congressi, conferenze ed eventi.

Coloro che si aggiudicheranno la gestione di uno o più spazi, avranno in uso anche la gestione del giardino e la parte antistante all’ingresso sulla piazza, caratterizzata da un bacino di acqua che attinge direttamente dalla prima falda idrica sotterranea.

Gli obiettivi da tenere presente per la stesura delle domande sono quelli indicati nel Patto di Collaborazione sottoscritto lo scorso maggio da Gruppo CAP con il Comune di Milano: ampliare e qualificare l’offerta delle attività di interesse pubblico sul territorio e la coesione sociale; promuovere e favorire le attività culturali e aggregative, diffondere l’attenzione ai temi ambientali con particolare riferimento alle risorse idriche; valorizzare le reti di imprese creative e le associazioni esistenti sul territorio e avviare nuove reti e collaborazioni; realizzare attività e iniziative anche nel settore delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering & Math), dello spettacolo, della moda, del design, dell’arte e della creatività in generale, della sostenibilità, anche attraverso la realizzazione di attività, manifestazioni, eventi espositivi e artistici temporanei di interesse pubblico, con particolare riferimento alla valorizzazione dei nuovi talenti, alla promozione dell’imprenditorialità giovanile e femminile e alla valorizzazione della produzione creativa in tutte le sue forme.

Gruppo CAP desidera costruire per l’ARCA un’offerta di servizi articolata tale da garantire una gamma di attività ampia durante l’arco della giornata e una fruizione varia ed eterogenea da parte di un pubblico di giovani e anziani, bambini e adulti, professionisti e aziende, con l’intento di costituire una presenza viva e dinamica nel tessuto cittadino, anche in considerazione delle esigenze di carattere sociale e culturale legate al contesto del quartiere di via Rimini e dintorni.

In questo senso, i progetti presentati dovranno mirare il più possibile alla valorizzazione della mission di Gruppo CAP, con particolare riferimento ai temi dell’acqua, della sostenibilità e dell’economia circolare.

Gli affidamenti avranno inizio indicativamente dal 1° gennaio 2022 e avranno durata indicativa di 4 quattro anni, opzionabili per un ulteriore anno, alle condizioni che saranno definite nel corso della procedura.

Per ogni ulteriore informazione è necessario scaricare e consultare i documenti in allegato a questo link:https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5670

