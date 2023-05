Gruppo Cap vince Premio “Compraverde Buygreen” 2023

Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha vinto il Premio Compraverde Buygreen 2023 per la sezione “Vendor Rating e Acquisti Sostenibili”.

Un riconoscimento per le scelte che CAP ha fatto tanto sul fronte degli acquisti di beni e servizi, in particolare per quanto riguarda l'energia green

Si tratta di un riconoscimento per le scelte che CAP ha fatto tanto sul fronte degli acquisti di beni e servizi, in particolareper quanto riguarda l’energia green proveniente da fonti rinnovabili, quanto per l’impegno nella selezione eingaggio di partner industriali che adottino il criterio della sostenibilità nei modelli di governance e dei processi aziendali.

Michele Falcone: “In qualità di azienda pubblica, da sempre riteniamo di dover perseguire i principi di massima efficienza industriale"

“In qualità di azienda pubblica, da sempre riteniamo di dover perseguire i principi di massima efficienza industriale promuovendo, contemporaneamente, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini serviti ecollaborazioni virtuose con gli stakeholder, spiega Michele Falcone, Direttore General Counseling e Appalti. Per questo abbiamo studiato un Vendor Rating che ci consenta di attuare una strategia disustainable procurement e che sia uno strumento di promozione di politiche ispirate al nostro Piano di Sostenibilità, che è strutturato secondo tre principi fondamentali: Sensibili, Resilienti e Innovativi.

E infatti sono tre gli obiettivi che si pone il nostro Vendor Rating: sensibilizzare nel tempo i fornitori, accompagnarli inun percorso di crescita sostenibile attraverso la promozione di politiche green, con ricadute positivesull’intera filiera, promuovere gli investimenti sull’innovazione e la ricerca e promuovere politiche disostenibilità attraverso il Procurement o tramite accordi di collaborazione”.

Il Forum Compraverde Buygreen – gli Stati Generali degli acquisti verdi – è l’evento di riferimento in Europaper le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement

Il Forum Compraverde Buygreen – gli Stati Generali degli acquisti verdi – è l’evento di riferimento in Europaper le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato. Nato nel 2007 per promuovere una cultura diffusa degli acquisti verdi e favorire il confronto e le relazioni tra istituzioni,imprese e le diverse componenti della società, nel corso degli anni è diventato un contenitore d’eccellenza che orienta e supporta il Paese nel raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile.

Da anni CAP ha adottato, per i propri appalti, un meccanismo di rotazione degli inviti ai partner assolutamente innovativo

Durante la due giorni di Stati Generali degli acquisti verdi si discutono le novità legislative, si condividono soluzioni e buone pratiche di transizione ecologica, si costruiscono reti e replicano modelli disviluppo giusti per il cambiamento reale.Il riconoscimento per il “Vendor Rating e Acquisti Sostenibili”, assegnato in collaborazione con Unioncamere, è dedicato alle imprese che hanno adottato in modo sistematico criteri di sostenibilità neipropri processi di acquisto e nella qualifica dei propri fornitori.

Da anni CAP ha adottato, per i propri appalti, un meccanismo di rotazione degli inviti ai partnerassolutamente innovativo per il settore pubblico nazionale. Si tratta di un sistema che consente di superareogni tipo di discrezionalità attraverso l’impiego di un algoritmo che, nel corso del tempo, è stato via viaperfezionato per consentire da una parte di soddisfare al meglio i criteri dell’efficacia e dell’efficienza, edall’altro di promuovere i valori del Gruppo coinvolgendo appunto i diversi stakeholder. Il Vendor Rating di Gruppo CAP, che in primo luogo è pensato per assicurare la massima trasparenza neiprocessi di aggiudicazione delle gare, di escludere qualsiasi favoritismo recependo tutte le normeanticorruzione, ha incluso in seconda battuta (a partire già dal 2019) la valutazione delle diversecertificazioni ambientali, sociali e gestionali.

A partire dal 2023 CAP fa un ulteriore passo avanti

A partire dal 2023 CAP fa un ulteriore passo avanti: il sistema per la selezione e l’ingaggio dei possibilifornitori, il Vendor Rating, prende in considerazione nuovi parametri per perseguire un ambiziosoprogramma strategico: coinvolgere le aziende che lavorano con CAP nella tutela della risorsa idrica e del territorio, nel contrasto al cambiamento climatico, nella riduzione degli sprechi, facilitando e favorendol’integrazione nel mondo del lavoro, promuovendo la parità di genere, incentivando politiche di welfareaziendale, e supportando la ricerca e l’innovazione tecnologica. Il Green Procurement è un sistema di acquisti di prodotti e servizi che mira a minimizzare l’impatto sull’ambiente e sulla salute delle persone, e in questo ambito il Green Public Procurement (GPP) riguardatutti i soggetti che fanno parte della Pubblica Amministrazione, a partire dalle utility pubbliche. L’approccioprevede che le aziende pubbliche inseriscano criteri di qualificazione ambientale in sede di acquisto di benie servizi.

Gruppo CAP, un Piano di Sostenibilità particolarmente sfidante e impegnativo

Gruppo CAP da anni segue questa politica, tanto da adottare, nel 2019, un Piano di Sostenibilità particolarmente sfidante e impegnativo, che ha l’obiettivo di tagliare il 40% delle emissioni climalteranti entro il 2033. Oltre all’impegno rispetto alle aziende partner, per le quali Gruppo CAP ha anche ideato un vero e propriopremio, il Top Supplier Award, che proprio nel mese di maggio è giunto alla sua seconda edizione, la greenutility lombarda è fortemente impegnata anche sul fronte interno per la promozione del benessereaziendale, della flessibilità e della sostenibilità, tanto che anche nel 2023, per il quinto anno consecutivo, haottenuto la certificazione Top Employers Italia.

Il Forum Compraverde Buygreen è promosso dalla Fondazione Ecosistemi, con il patrocinio e lapartecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Lazio e Roma Capitale,in partnership con Legambiente, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Confindustria, ALI –Autonomie Locali Italiane, Fairtrade Italia e Confcooperative Lavoro e Servizi