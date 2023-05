Gruppo Fiera Milano, partnership con Allestimenti Benfenati

Ha un nuovo nome e si chiamerà Erìgo – Building Ideas, la rete dicollaborazione tra Fiera Milano, Nolostand, società di allestimenti del Gruppo con oltre 40 anni distoria e una capacità di 10.000 metri quadrati allestiti al giorno, e Allestimenti Benfenati, azienda leader negli allestimenti personalizzati di alta gamma e che vanta un’esperienza pluriennale sia nelsettore dell’allestimento fieristico sia nell’ambito dell’architettura temporanea.

Dal disegno alla realtà, Erìgo ingegnerizza e costruisce allestimenti personalizzati di alta fascia per eventi, fiere e grandi esposizioni

Dal disegno alla realtà, Erìgo ingegnerizza e costruisce allestimenti personalizzati di alta fascia per eventi, fiere e grandi esposizioni in Italia e nel mondo. Expertise, innovazione e made in Italy sonole idee alla base di una realtà che riunisce i migliori professionisti del settore. Infatti, la retecommerciale, nata a fine 2019 dalla collaborazione tra il Gruppo Fiera Milano e Allestimenti Benfenati, in continua evoluzione e sempre disponibile a nuove collaborazioni, è pronta a modularsi con l’obiettivo di rispondere alle richieste dei clienti, scegliendo di volta in volta i partnergiusti per offrire progetti di architettura temporanea dall’indoor all’outdoor.

Molte aziende hanno affidato gli allestimenti per il Salone del Mobile a Erìgo

Molte aziende, tra cui Kartell, Caimi, Barovier & Toso e Glas Italia, tutte presenti tra gli espositori dello scorso Salone del Mobile di Milano, hanno affidato ad Erìgo l’allestimento e la cura dei loro stand; il nuovo Brand ha così allestito più di 7.000 mq nell’evento di riferimento per il mondo deldesign nazionale ed internazionale.

Gianmaria Maccarani: "Erìgo è il partner ideale per le grandi sfide progettuali"

“Vogliamo porre le basi del nuovo brand su due caratteristiche fondamentali che accomunano ilnostro lavoro: ingegnosità e bellezza”, dice Gianmaria Maccarani, amministratore delegato di Nolostand. “Erìgo è il partner ideale per le grandi sfide progettuali poiché grazie alla nostraesperienza e alla nostra professionalità sappiamo rendere concreti i progetti, ingegnerizzare leidee più ardite e trovare le giuste soluzioni. Erìgo non è solo tecnica. Comprende il design perchélo realizza tutti i giorni, ama la bellezza perché è consapevole che per i propri clienti la cura deldettaglio è la cosa più importante”.

Roberto Benfenati: “Questo nuovo marchio sarà un sigillo di garanzia per tutti quei progetti che architetti, designer ebrand vorranno affidarci"

“Siamo convinti che Erìgo abbia la qualità per diventare l’ingrediente di successo dei grandiprogetti d’allestimento” afferma Roberto Benfenati, titolare dell’azienda Allestimenti Benfenati. “Questo nuovo marchio sarà un sigillo di garanzia per tutti quei progetti che architetti, designer ebrand vorranno affidarci. Attraverso Erìgo vogliamo sollevare dal disegno, quindi dalla carta, il progetto e realizzarlo, portarlo nella realtà e renderlo concreto, in una sola parola: erigere. Siamo certi che la collaborazione fra due realtà importanti come il Gruppo Fiera Milano e Allestimenti Benfenati possa essere il giusto combustibile per lo sviluppo di Erìgo”.