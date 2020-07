Gruppo Giacomo, accordo Fidim-Tearose per la crescita

La famiglia Rovati, fondatrice di Rottapharm, entra attraverso il suo veicolo di investimento Fidim, nel capitale di Gruppo Giacomo, realtà di riferimento nel panorama milanese della ristorazione fondata da Giacomo Bulleri, recentemente scomparso. Come anticipa in esclusiva Pambianco Wine&Food, lo ha fatto per contribuire allo sviluppo di Giacomo, supportando la crescita internazionale attraverso nuove aperture, e rafforzare la propria posizione nell’ambito dell’hospitality. e Fidim ha già concluso attraverso Tearose la recente acquisizione de Il Salviatino, luxury hotel situato sui colli di Firenze.

Il futuro del brand Giacomo è dunque anche al di fuori di Milano. In cantiere c’è l’apertura proprio a Firenze, con buona probabilità all’interno de Il Salviatino, che costituirebbe la seconda presenza di Giacomo in Toscana dopo quella a Pietrasanta, in Versilia.

Oggi il gruppo Giacomo gestisce una rete di ristoranti d’eccellenza a Milano ed altre varie attività correlate nel “Quadrilatero del food” di Via Pasquale Sottocorno e in Piazza Duomo, con Giacomo Arengario e Giacomo Caffè presso Palazzo Reale. Si sono poi aggiunti il ristorante a Pietrasanta e la Gastronomia nella zona ovest di Milano.