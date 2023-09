Gruppo Giacomo Milano guarda all'estero. Arriva Grossi (ex Starbucks) come ad

Gruppo Giacomo Milano, realtà milanese della ristorazione con sede anche a Pietrasanta, Tremezzo e Firenze con 11 insegne tra ristoranti, bistrot, caffè e botteghe, si prepara all'internazionalizzazione.

Come riporta Pambianco, l'obiettivo verrà perseguito anche attraverso l’ingresso di Giampaolo Grossi, ex Starbucks Italia, il quale va ad assumere il ruolo di amministratore delegato al posto di Rovati che si dedicherà prevalentemente a visione, marketing e people management.

“Sono molto contenta di questa scelta e sono sicura che Grossi traghetterà l’espansione del gruppo”, specifica Rovati, parte dell’omonima famiglia che, attraverso il veicolo di investimento Fidim, è arrivata a detenere il 100% del gruppo. I prossimi obiettivi? “Consolidare, far crescere il brand ed espansione all’estero che vediamo non prima del 2025”.

Per quanto riguarda l’espansione oltre confine, il gruppo guarda a Stati Uniti, e in particolare New York, con un partner, e Regno Unito. Nel frattempo, il gruppo si guarda intorno per ulteriori sviluppare progetti nelle località turistiche italiane, sia attraverso una gestione diretta sia tramite la consulenza all’interno di realtà di hospitality.