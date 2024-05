Gruppo San Donato approva i bilanci 2023. San Raffaele: ricavi a 815 milioni

Milano, il Gruppo San Donato approva i bilanci 2023

Le assemblee delle società operative del Gruppo San Donato hanno approvato i bilanci 2023. Per quanto riguarda l'IRCCS Ospedale San Raffaele, nel 2023 i ricavi totali sono risultati pari a 815 milioni di euro, in aumento di circa il 6% rispetto ai 766 milioni di euro nel 2022, a testimonianza della capacità del primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del Paese, di risultare attrattivo per un numero sempre maggiore di pazienti e di erogare un’offerta di cure a livello crescente. Il processo di razionalizzazione operativa ha permesso il miglioramento del Margine Operativo Lordo che nel 2023 è risultato di 76 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto ai 52 milioni di euro nel 2022 e il raggiungimento del pareggio di bilancio (risultato netto di +0,5 milioni nel 2023, in forte miglioramento rispetto ai -17,6 milioni nel 2022), pur in un contesto macroeconomico non favorevole. Questo risultato evidenzia il corretto orientamento dell'Ospedale San Raffaele nel perseguimento del percorso di sostenibilità economica e finanziaria, iniziato da tre anni a questa parte.

L'IRCCS Policlinico San Donato

Per quanto concerne invece l'IRCCS Policlinico San Donato, nel 2023 i ricavi totali sono risultati pari a 203,6 milioni di euro, in aumento di circa il 10,3% rispetto ai 184,6 milioni di euro nel 2022, a testimonianza del consolidamento della ripresa dell’attività sanitaria con il risolversi della pandemia COVID. Inoltre, grazie a un aumento dei costi della produzione meno che proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi, si è verificato un miglioramento del Margine Operativo Lordo, che nel 2023 è risultato di 29 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto ai 17,7 milioni di euro nel 2022. Migliora anche il risultato netto, pari a 9,8 milioni di euro nel 2023, in crescita di circa 9 milioni di euro, rispetto a 0,7 milioni nel 2022.

L'IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant'Ambrogio

Per quanto riguarda invece l'IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant'Ambrogio, i ricavi totali sono risultati pari a circa 260 milioni di euro, in aumento di circa il 14,5% rispetto ai 227 milioni di euro circa, nel 2022. Si tratta del dato più alto registrato dall'Ospedale, agevolato dalla prima annualità di operatività, svolta nella nuova sede all'interno del Mind District, a seguito del trasferimento avvenuto nell'agosto del 2022.