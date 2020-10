Gruppo Saviola: crescono gli investimenti +20%

Gruppo Saviola, realtà industriale italiana specializzata nei settori del pannello 100% ecologico, mobile, chimica e life science, chiude positivamente l’anno 2019 con un fatturato consolidato pari a 588 milioni di euro ed Ebitda a 90 milioni di euro. La chiusura dell’esercizio finanziario del Gruppo italiano ha dato risultati importanti che consentiranno di affrontare investimenti e ammodernamenti sotto il profilo della produzione e della ricerca e sviluppo. Gruppo Saviola si presenta con uno sviluppo stabile dei suoi indicatori finanziari per l'esercizio 2019 dove l’Ebitda margin supera il 15%. Per quanto riguarda i risultati di performance delle Business Unit il fatturato complessivo è così composto: 323,3 milioni di euro per Saviola (Legno) 55% del fatturato, 156,1 milioni di Sadepan (Chimica) 26,5% del fatturato, Composad (Mobile Rta) 78,7 milioni di euro 13.4% del fatturato e Saviolife (la nuova nata in ambito del gruppo con il suo sviluppo in life science) 30,1 milioni di euro ovvero 5,1% del fatturato. Questo risultato è stato possibile grazie ad una forza lavoro di 1500 addetti del Gruppo che ha contributo allo sviluppo dell’azienda. “La stabilità dei bilanci per l’anno 2019 – ha commentato il Presidente Alessandro Saviola – permette alla nostra realtà industriale di dare continuità al percorso intrapreso di trasformazione aziendale dove sostenibilità va di pari passo con la tecnologia. Come sempre fatto sui temi ambientali dove siamo stati precursori dell’economia circolare già all’inizio degli anni Novanta, saremo in grado anche in questa fase delicata di garantire continuità e di portare ancora di più innovazione in tutti i nostri settori di business. Gruppo Saviola è in una fase di elevata attività di investimento di cui chi produce sostenibilità ha costantemente bisogno: abbiamo infatti investito una cifra importante pari a 23 milioni di euro nell'esercizio 2019 con un aumento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente”.

Tra le novità principali: nel 2019 è stata sottoscritta l’acquisizione al 50% dell’azienda tedesca Rheinspan che ha portato al closing finanziario nel giugno di quest’anno, all’inizio del 2020 l’avvio di ‘Officina Saviola’ con la produzione di ecogel igienizzanti. Inoltre, è stato avviato un nuovo centro di raccolta del legno post-consumo vicino a Lione (Francia) e l’implementazione di una nuova pressa per il pannello nobilitato in grado di realizzare finiture di design e con poro a registro. Previsioni positive per l'anno 2020: dopo il lockdown ci sono segnali positivi con una incoraggiante ripartenza che permetterà al Gruppo di completare il corposo piano di investimenti 2020 programmato Pre Covid. Gli investimenti previsti per il 2020 ammontano complessivamente a 36,4 milioni, quindi con un ulteriore incremento del 50% rispetto agli investimenti del 2019. Nonostante i timori per l’economia, il Gruppo continua la sua strategia di internazionalizzazione e di focalizzazione sulla green economy e sul design. __________________________________________