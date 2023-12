Nuovo store di Gucci in New Bond Street, ph: courtesy of Gucci

Gucci, De Sarno firma il restyling della boutique in Montenapoleone

Il nuovo direttore creativo di Gucci Sabato De Sarno ha dato la sua impronta anche agli interni della storica boutique della maison in via Montenapoleone a Milano. Una svolta stilistica per lo store da 1800 metri quadrati che segna una netta cesura rispetto al decorativismo di Alessandro Michele. Forse meno identitaria ma più in linea con le scelte delle altre maison del lusso, come annota Pambianco News.

Le scelte stilistiche della rinnovata boutique di Gucci in Montenapoleone

La scelta dei materiali riflette il legame con Milano: marmo cipollino e bardiglio nei pavimenti evocano elementi presenti in alcuni dei progetti residenziali della città. Le tonalità sobrie richiamano invece la distintività del made in Italy. Il presidente e Ceo di Gucci Jean-François Palus al termine del restyling ha commentato: “Questa inaugurazione celebra il legame di lunga data tra Gucci e la città di Milano, dove la boutique ha aperto per la prima volta nel 1951. Riaprire nuovamente le sue porte oggi, in questa città simbolo di creatività, moda e lusso, ha un valore particolarmente significativo per noi”.

Gucci, nello store in Montenapoleone la collezione primavera/estate 2024 in preorder

Una nota di Gucci aggiunge: "Come parte dell’impegno di Gucci ad attuare e potenziare la propria strategia di sostenibilità nelle sue boutique in tutto il mondo, il negozio è progettato secondo i requisiti del protocollo Leed, certificazione più diffusa a livello mondiale per quanto riguarda l’edilizia sostenibile. In aggiunta il negozio è dotato di Bms per monitorare consumi e efficientare i processi”. Nello store profondamente rinnovato è possibile ammirare al piano inferiore un’anteprima della collezione Gucci Ancora che ha debuttato sulla passerella lo scorso settembre durante Milano Moda Donna. I clienti sono invitati a scoprire gli abiti della sfilata primavera/estate 2024, disponibili per il preordine.