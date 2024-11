Guerra Hamas-Israele, Liliana Segre: mi sembra di aver vissuto invano

"Se sono qui è perché la ritengo una serata importante. Non mi sento di parlare di questo argomento perché sennò mi sembra di avere vissuto invano". Così la senatrice a vita Liliana Segre, al suo arrivo alla serata organizzata dalla comunità ebraica di Milano, nella sinagoga di via della Guastalla, per le vittime e chiedere la liberazione degli ostaggi a un mese dall'attacco di Hamas a Israele. A chi le ha chiesto di commentare le immagini che si stanno vedendo in questi giorni, Segre, che è sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha risposto che "sono di una tristezza infinita".

Hamas-Israele, in centinaia alla manifestazione di solidarietà di Milano

Sono centinaia le persone accorse alla manifestazione di solidarieta' indetta dalla Comunita' ebraica di Milano per commemorare le 1.400 persone uccise dai terroristi di Hamas e richiedere la liberazione di tutte le persone rapite. Una lunga fila di passeggini coi volti degli ostaggi e' stata allineata davanti alla sinagoga di via della Guastalla. Procedure di sicurezza e di controllo delle borse sono state stabilite dagli organizzatori come condizione per accedere al tempio. Tra le testimonianze, quella di Shlomo Shushan, che si e salvato difendendo con le armi il kibbutz in cui abitava con la famiglia. La moglie ed i due figli sono rimasti per ore nascosti in un armadio.