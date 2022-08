Guidesi: “Accordo Letta-Calenda, sparisce il centro che sosterrebbe Moratti"

Guidesi: “Con l’accordo Letta-Calenda sparisce il centro che sosterrebbe Moratti”

L’accordo Calenda-Pd ha risolto molti problemi. Sicuramente ha messo fine alla corsa di Letizia Moratti verso la presidenza del Pirellone. Secondo Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della giunta Fontana, già enfant prodige della squadra di governo di Giancarlo Giorgetti: “L’accordo (Azione-Pd ndr) è assolutamente legittimo, noi lo contrasteremo sulle idee”.

Guidesi: "Noi con Fontana. E' saltato lo schema di un terzo polo"

Ma il terreno per una formazione di centro in grado di sostenere Letizia Moratti è sparito. Guidesi, nell'intervista esclusiva ad Affaritaliani.it Milano, prosegue: “Il nostro modello di coalizione è fondato sui valori, sulla identità, a volte non è necessario neanche discutere dei provvedimenti che prendiamo, tale è la sintonia. La Lega dà per scontata la candidatura di Attilio Fontana, perché il centrodestra lo sostiene. Anche nei momenti più difficili nessuno ha mai messo in dubbio la sua guida e la sua autorevolezza”. “E d’altra parte – come dicevo – è saltato lo schema di un terzo polo: il centro non c’è più”. “Quella del centrodestra è un’alleanza fondata sui valori e le differenze diventano un valore aggiunto. Mi piacerebbe sapere cos’hanno in comune, su lavoro e impresa, Calenda e Orlando”.

Imprese lombarde, Guidsi gà al lavoro per i prossimi cinque anni

Guidesi, che con Fontana rappresenta l’anima più dinamica della giunta, pensa già al programma per i prossimi cinque anni, perché il mondo dell’impresa è ancora in sofferenza. “Abbiamo presentato i provvedimenti, in sintonia col Tavolo della competitività, fino alla fine del 2024. Con l’obiettivo di pianificare gli interventi sulla base delle necessità delle imprese. Sul tavolo ci sono 315 milioni ma abbiamo altro spazio per gli interventi urgenti”.

“Abbiamo registrato – incontrando le aziende – una diffusa necessità (col passaggio a industria 4.0 e alla digitalizzazione) di personale qualificato, Gli ingegneri soprattutto sono diventati indispensabili. Poi nei processi produttivi dove la manualità ha ancora spazio servono molte figure professionali, necessarie per mantenere la qualità dei prodotti. Noi stiamo sviluppando gli Its (Istituti tecnici superiori) che rappresentano una garanzia. Basta pensare che il 92% degli alunni che escono trovano immediata collocazione: è un modello che funziona”.

Anche se servirebbe un percorso più rapido (un biennio) per tallonare le esigenze del mercato. “Infatti col governo stavamo ragionando di un progetto per articolare e semplificare il percorso di formazione”. “Qui in Regione, con l’assessorato al lavoro Melania Rizzoli abbiamo messo a disposizione un voucher “formare per assumere”, pagato dalla Regione alle aziende che formano direttamente i ragazzi col vincolo dell’assunzione”. In vista del prossimo quinquennio Guidesi guarda alla qualità dei processi e alla competitività delle imprese: “Il nostro obiettivo è di raggiungere e superare i livelli europei nella digitalizzazione e negli altri ambiti strategici”.