Guidesi (Regione): "E ora si riaprano i ristoranti alla sera"

"Il ministro Speranza dia subito seguito alle parole del vice ministro Sileri e permetta agli esercenti di poter svolgere la loro attività fino alle 22 così che non abbiano ulteriori danni". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi in merito alla possibilità per i ristoranti di poter svolgere il loro lavoro fino alle ore 22. "Si tratta - ha concluso l'assessore - di decisione di assoluto buon senso che noi chiediamo da tempo".

"Leggendo le dichiarazioni del viceministro uscente Pierpaolo Sileri mi chiedo dove sia stato fino ad oggi e soprattutto perche' queste cose le dice adesso che non e' in grado di incidere in tal senso e non prima". Con queste parole l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, replica a Sileri che ha dichiarato che i "ristoranti devono riaprire la sera appena possibile". "Diamo quindi il benvenuto nella vita reale a Sileri, finalmente anche lui ha capito che tale situazione e' insostenibile; noi lo diciamo da sempre e visto che e' ancora in carica utilizzi il suo ruolo per dare la possibilita' a tutti gli esercenti di poter lavorare in sicurezza", ha concluso Guidesi.

Le parole di Sileri: "Necessaria la riapertura progressiva in sicurezza"

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a 'I fatti vostri' su Rai2 aveva dichiarato: "È necessaria la riapertura progressiva in sicurezza. A mio avviso, col progredire della vaccinazione, devono, ripeto devono, e sottolineo devono, riaprire i ristoranti anche la sera, lasciando chiaramente il coprifuoco e progressivamente far tornare le persone alle proprie attività, a una vita con una nuova normalità, con delle garanzie, e pronti a fare un passo indietro, se ti arriva una variante e in alcune parti del Paese se il virus corre. Ma almeno fino a quel momento qualche passo avanti lo hai fatto".

Coldiretti: "Ristoranti aperti la sera valgono l'80% del fatturato"

La possibilita' di apertura serale a cena vale l'80% del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dalla chiusure forzate che travolgono a valanga interi settori dell'agroalimentare Made in Italy con vino e cibi invenduti per un valore stimato in 9,6 miliardi nel 2020. E' quanto affermano il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il Consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia in riferimento alla necessita' che "con il progredire della vaccinazione devono riaprire i ristoranti anche la sera" secondo quanto sostenuto dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Secondo Coldiretti e Filiera Italia sarebbe pertanto fondamentale consentire, esclusivamente ai ristoranti che si trovano nelle zone gialle e che dimostrano di rispettare i rigidi requisiti previsti, l'apertura serale fino all'orario di inizio coprifuoco, anche alla luce delle importanti misure di sicurezza adottata, quali il distanziamento dei posti a sedere facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso. Con tale possibilita' limitata ai soli locali di ristorazione con servizio al tavolo si coniugherebbero tutela della salute dei cittadini e ripresa dell'attivita' economica e lavorativa dell'intera filiera agroalimentare italiana, cui sono collegati circa 4 milioni di lavoratori