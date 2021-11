Guidesi: "Risorse dal reddito di cittadinanza per tagliare le bollette"

Caro Energia, Guidesi: "Risorse dal reddito di cittadinanza per abbattere i costi"

“Intervengo ancora su un tema che ritengo urgente, imprescindibile, quello dei costi dell’energia: auspico che il governo e tutte le forze politiche, durante la discussione della legge di bilancio in Parlamento, indirizzino tutti miliardi ancora liberi di destinazione per calmierare il costi dell’energia”. Con queste parole l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, si rivolge nuovamente al Governo affinché venga subito affrontato il tema dei costi dell’energia. Lo stesso assessore già un mese fa era stato il primo a lanciare il grido d’allarme, poi seguito da tutto il sistema lombardo.

“Stiamo rischiando la sospensione dell’attività di parecchie aziende, - è l’avvertimento che arriva dalla Lombardia - pur avendo ordinativi per le produzioni e la limitazione del potenziale di consumo dei cittadini: questo causerebbe il blocco della ripresa economica, nonché la nascita di problemi sociali, in un contesto che invece risulta essere molto favorevole alla nostra congiuntura economica. Bisogna intervenire lì ed unicamente lì per tutelare aziende, lavoro e famiglie”.

Il problema, per Guidesi, si “risolverebbe utilizzando sia le risorse non ancora destinate sia quelle del reddito di cittadinanza perché se l’obiettivo è aiutare chi ha bisogno e sostenere l’ingresso nel lavoro allora l’abbattimento urgente dei costi dell’energia è funzionale a questi obiettivi”.

Salvini: "Da Guidesi ottima idea, tagliare gli sprechi dei furbetti per abbassare le bollette"

Proposta accolta molto positivamente dal leader della Lega Matteo Salvini: "Tagliare gli sprechi dei furbetti del Reddito di Cittadinanza per abbassare le bollette di luce e gas. Ottima l’idea dell’assessore di Regione Lombardia Guidesi, giusto aiutare famiglie e imprese e punire ladri e furbetti".