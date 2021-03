Guidesi, l'uomo che cambia la macchina Lombardia. Dietro le quinte

Duro e affilato Guido Guidesi, ma capace di far passare la linea. Dopo il rimpasto ha preso progressivamente spazio, per essere adesso una delle principali cinghie di trasmissione dalla Lega alla Regione Lombardia. Matteo Salvini, del resto, ha deciso di cambiare ritmo con la nomina di Letizia Moratti a vicepresidente e assessore alla Sanità. E ci sta mettendo la testa, perché la Lombardia è la sfida vera che si va configurando, con il centrosinistra molto arrembante e le province di Bergamo e Brescia da riconquistare nella fiducia della gente.

Dunque, Guido Guidesi allo Sviluppo Economico. Il papà del vaccino anticovid nelle aziende è lui, in coppia con Letizia Moratti. Anche nel cambio di Aria, è stato Guidesi uno dei perni nella riunione pre-giunta di oggi. Capace di cucire e di sedare gli animi. Sullo sfondo un cambio di strategia che fa arrabbiare alcuni, quelli che hanno gestito la Regione durante la prima e la seconda ondata. Ma che in larga parte sono cambiati, a livello politico. Via Gallera, via tutta una serie di dirigenti apicali, rimpasto completo e cambio di assetto: questo è successo a gennaio. Ora il problema è più in basso, nella macchina, e Guidesi è l'uomo che ci sta mettendo le mani. Con forza, e in cinghia di trasmissione con il segretario regionale Cecchetti e il segretario federale Matteo Salvini.

fabio.massa@affaritaliani.it