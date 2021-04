Guns'n'Roses: concerto allo stadio di San Siro di Milano il 10 luglio 2022

Guns'n'Roses allo stadio San Siro di Milano il 10 luglio 2022: Live Nation ha annunciato ieri l'unica data italiana del tour mondiale della band di Axl Rose e Slash. Per la prima volta a San Siro la band di November Rain, Paradise City, Sweet child o'mine, riunitasi nel 2016. Biglietti in vendita per gli utenti My Live Nation dalle 10 di domani, con vendita generale invece dalle 10 di venerdì su www.ticketmaster.it, www.tic-ketone.it e www.vivatic-ket.com. Prezzi da 57,90 a 290 euro. Verso lo slittamento al 2022 anche tutti gli altri concerti originariamente previsti a San Siro nel 2021, con Tiziano Ferro, Salmo, Ultimo, Max Pezzali, Cesare Cremonini.