Ha aperto l'Hard Rock Cafè di Milano

"Now open": ha aperto a Milano il primo Hard Rock Cafè sotto la Madonnina. Il locale si trova in via Dante 5, a pochi passi dal Duomo. Oltre al tipico menu del ristorante Usa, negli 809 metri quadrati su due livelli da 250 sedute al coperto e con due palchi per la musica live ed il Rock shop. Naturalmente non mancano numerosi cimeli della storia del rock. Quali è possibile ammirare a Milano? Tra gli altri, come riporta MilanoToday, la giacca dorata di Michael Jackson, l'intimo di Madonna, indossato durante il “Who’s That Girl” World Tour del 1987, il reggiseno in pizzo di Cherla giacca in velluto verde lime di Elton John, il costume da bagno rosso senza spalline indossato da Rihanna nel video ultra-glam del 2008 dei Maroon 5 'If I Never See Your Face Again'. E cimeli delle rockstar nostrane come Ligabue, Negramaro, Lacuna Coil. Hard Rock Cafè è già presente in Italia con ristoranti a Roma, Firenze, Venezia e Verona.