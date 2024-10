Halloween in Lombardia: boom di acquisti per festeggiare la notte delle streghe

La festa di Halloween non solo si conferma, ma come accaduto in questi ultimi anni fa registrare un significativo aumento di acquisti mirati a celebrare questo appuntamento annuale. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio del gruppo della Grande Distribuzione 'Il Gigante' (oltre 60 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia).

Dolci, travestimenti e zucche fanno il boom

Il successo di vendita riguarda soprattutto torte e dolci che ne richiamano simboli e colori con un +20% rispetto al 2023. C'è un incremento del 25% anche nel settore travestimenti, tra cui maschere, mantelle e parrucche, decorazioni e gadget ‘griffati Halloween’ con una forte attenzione soprattutto rivolta ai secchielli per il famoso 'dolcetto o scherzetto', al cappello nero da strega e alla tavolozza dei trucchi. Molto bene anche il trend delle zucche ‘vere e proprie’ utilizzate (+15%): oltre che per preparare risotti, dolci, focacce e contorni, anche e soprattutto per essere trasformate in decorazioni spaventose.

In Italia Halloween ha superato persino il Carnevale

“La festa di Halloween – commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de 'Il Gigante’ – è entrata, a pieno titolo, a far parte anche dei costumi italiani. Quello che era un fenomeno prettamente americano, dove questo appuntamento è secondo solo al Natale, nel nostro Paese ha superato il Carnevale coinvolgendo in maniera importante soprattutto le famiglie con bambini e la fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni”. E a confermare questa tesi è anche l'attenzione rivolta da grandi brand a questa occasione che sono arrivati a proporre, un po' come avviene in occasione dell'Epifania con la calza della Befana, 'pacchetti dedicati' con caramelle e dolciumi nel nome di Halloween.