Hines: a Milano punta sugli appartamenti in affitto

Hines, colosso statunitense sul mercato immobiliare, in Italia è arrivata a detenere e gestire un portafoglio immobiliare da cinque miliardi. "Un miliardo all’anno di investimenti riporta il Sole24Ore - che hanno visto spaziare il gruppo prima negli uffici in pieno centro a Milano e poi nei segmenti living, student housing e residenze in affitto, e logistica".

E in effetti Hines a Milano ha in corso parecchi cantieri tra Milanosesto, il Trotto, la Torre Velasca, la riqualificazione dell’edificio di via Della Spiga e gli studentati di via Giovenale. In via Borgospesso verranno creati 70 appartamenti destinati all’affitto breve. Hines ha appena chiuso inoltre l’acquisto di tre edifici, tra via Washington e il Naviglio Grande, aree destinate a ospitare 200 appartamenti in affitto.