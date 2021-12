Hines e JK Place: hotel a cinque stelle negli ex uffici di Versace

Un boutique hotel di lusso da 38 camere, con ristorante e giardino: il colosso Usa Hines procede con il suo progetto di trasformazione dei locali di via Borgospesso a Milano che hanno ospitato in passato gli uffici di Versace. A giugno l'acquisizione dell'immobile per 55 milioni di euro, che ha dato il via alla riconversione in hotel a cinque stelle. Come spiega al Sole 24 Ore il country manager di Hines Mario Abbadessa l'idea iniziale era di realizzare appartamenti di alto livello. Poi l'incontro con JK Place ha portato ad intraprendere la nuova strada. L'hotel à disegnato da Michele Bonan e potrebbe essere l'apripista per altri progetti in Italia, come da strategia di JK. L'apertura è prevista entro 24 mesi