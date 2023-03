"Ho una bomba", tentata rapina in piazza Duomo

E' entrato in banca in piazza Duomo a Milano minacciando di far esplodere una bomba che aveva nello zaino se non gli avessero consegnato l'incasso. Il direttore della Banca Cesare Ponti, però, è riuscito con uno stratagemma ad avvertire una pattuglia di carabinieri in moto di passaggio. I militari sono quindi entrati e hanno bloccato un 65enne con precedenti di polizia per rapina e l'hanno arrestato. Nello zaino non aveva alcun ordigno.