HOMI Fashion&Jewels Exhibition, arriva la manifestazione digitale



In attesa dell’appuntamento di settembre (18-20 settembre, fieramilano), HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata ad accessori moda, bijoux e gioielli trendy, lancia un percorso di avvicinamento alla manifestazione che si sviluppa attraverso un calendario di iniziative virtuali. Occasioni di contenuto che possono formare e informare tutti gli operatori con agilità e immediatezza, per guidare il mercato anche in questi mesi che precedono l’appuntamento fisico. Dal 20 al 27 marzo appuntamento con HOMI Fashion&Jewels Live Show, la nuova vetrina digitale interattiva, che presenta i trend della stagione



Una kermesse virtuale che è una concreta opportunità di incontro e di scambio per designer e buyer nazionali ed internazionale. Un’occasione per scoprire storie, tendenze, ultime novità del settore e chattare online con tutta la community degli operatori. HOMI Fashion&Jewels LIVE SHOW è realizzato in collaborazione con Class TV Moda ed è visibile – oltre che sulla nuova piattaforma digitale #befashionandjewels – su Modamania di TGCOM 24 e Video Sky 180_Canale CLASS TV MODA.



In concomitanza con HOMI Fashion&Jewels Live Show, il 22 marzo si svolgerà il webinar dal titolo “DREAMSCAPES and HYPER-CONNECTION. Gli scenari futuri e le tendenze per l’accessorio e il gioiello moda”, realizzato in collaborazione con il Poli.Design. Un’occasione per conoscere in anteprima i trends delle prossime stagioni ed ottenere indicazioni concrete che consentano ad aziende e brand di valorizzare e canalizzare la propria creatività verso le esigenze del mercato. Sul fronte internazionale, le attività online proseguono con un programma di webinar realizzati da ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) in collaborazione con HOMI Fashion&Jewels Exhibition. Esperti di settore presenteranno scenari, tendenze, prospettive e opportunità verso alcuni dei paesi esteri di riferimento per il mercato italiano. Il prossimo appuntamento è per il 22 aprile con un focus sugli Stati Uniti.