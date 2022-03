Hotel Demidoff, con la sua facciata scura divide i milanesi

Hotel Demidoff, polemiche per la facciata "total black" che piace ai turisti

Aspre critiche all'Hotel Demidoff di via Plinio a Milano per la sua facciata scura che pare però aver conquistato i turisti stranieri. In molti in città a storcere il naso per la scelta dei proprietari di far dipingere le facciate esterne in total black. Lo ha raccontato la tiolare Nicole Chiappini al Corriere della Sera, che ha denunciato l'"ostracismo" dei negozi di quartiere e ha dichiarato di aver addirittura ricevuto minacce di morte.