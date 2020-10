Human Technopole, i primi laboratori a inizio 2021

I primi laboratori della Fondazione Human Technopole saranno consegnati all'inizio del 2021. Si tratta di strutture dotate di tecnologie all'avanguardia, che saranno implementate progressivamente. Lo ha ricordato Marco Simoni, Presidente Fondazione Human Technopole nell'ambito di 'One year to go' , la tre giorni di eventi che si tiene a un anno dall'inizio di Expo Dubai che ha fatto tappa a Milano allo Human Technopole. Queste infrastrutture consentiranno ai ricercatori di Human Technopole di portare avanti a Milano gli studi scientifici su cui stanno gia' lavorando per conto di HT presso i loro istituti di provenienza, e di proseguire con il reclutamento di personale per ampliare i propri team di ricerca. Si stima infatti che entro la fine del 2021 presso Human Technopole saranno al lavoro 250 persone tra ricercatori e personale amministrativo. I primi edifici a essere disponibili saranno il Padiglione nord e gli Incubator labs.