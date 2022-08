Ecco i candidati di FdI a Milano: confermati gli uscenti, molte new entries. I nomi

Saranno confermati tutti gli uscenti per Fratelli d'Italia, sia per la Camera che per il Senato nei vari collegi di Milano e in Lombardia. In particolare, ovviamente, Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Marco Osnato e tutti gli altri.

New entries Fratelli d'Italia: la corsa al Parlamento

Ma ci sono un po' di new entries: secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, i nomi che si stanno contenendo un biglietto per Roma sono sicuramente quelli di Stefano Maullu, ex di Forza Italia passato qualche anno fa in Fratelli d'Italia non avendo più trovato posto nel partito di Berlusconi, e Sandro Sisler. Sgomitano anche Andrea Mascaretti ed Enrico Marcora dal consiglio comunale di Milano, e potrebbe avere una chance pure Fabio Raimondo, per quanto riguarda gli uomini.

Donne di Fratelli d'Italia: Magoni e Tesauro in pole

Per quanto riguarda le donne, invece, sono in pole position Lara Magoni, assessore regionale lombarda, e l'ex vicesindaca di Cologno Monzese Gianfranca Tesauro. Molto probabilmente dovrebbe essere della partita un'altra assessore regionale, ovvero Melania Rizzoli, che è in Giunta regionale tra le fila di Forza Italia.

Milano centro: Fratelli d'Italia schiera Tremonti

Per quanto riguarda i collegi uninominali, Milano città ne ha tre. A Milano centro Fratelli d'Italia dovrebbe schierare Giulio Tremonti, mentre i due periferici sono stati "ceduti" dalla Lega a Forza Italia e potrebbe esserci nella zona sud la sfida tra Marco Bestetti, attuale consigliere comunale ed ex presidente di Municipio, e l'onorevole uscente del Pd Emanuele Fiano.

I giochi però sono ancora aperti, si vedrà che cosa succederà nel giro di un paio di giorni Entro Ferragosto o al massimo il giorno successivo dovrà essere tutto chiuso perchè le liste vanno consegnate il 20.

fabio.massa@affaritaliani.it