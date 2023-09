I francesi di Torino ci riprovano con le Olimpadi 2026. Rumors

Non si rassegnano, anzi. Secondo rumors sono stati ricevuti dalle parti di Fondazione Milano Cortina i francesi di GL Events, che già hanno un ruolo non da poco nelle Olimpiadi del 2024 a Parigi. Gl Events, nella sua declinazione italiana, è gestore del Lingotto di Torino, location che - anche dalle parti di piazza Tre Torri a Milano - era stata presa in considerazione per la pista di pattinaggio veloce. Non se ne fece nulla, e la pista è in realizzazione a Fiera Milano, che dovrà realizzare l'infrastruttura. La decisione su chi dovrà gestire l'evento però tocca alla Fondazione Milano Cortina. Pare che Gl Events si sia fatta avanti, anche se ovviamente di certo non c'è ancora nulla...