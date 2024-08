I funerali di Omar Bassi a Bollate: uno striscione chiede "giustizia"

A Bollate, nella frazione di Cascina del Sole, si sono svolti i funerali di Omar Bassi, giovane tragicamente scomparso mentre era in vacanza in Calabria a causa di un'emorragia cerebrale. La famiglia ritiene che l'evento sia stato conseguenza di un pestaggio avvenuto giorni prima per mano di alcuni buttafuori in una discoteca del Varesotto. Questa mattina, nella chiesa di Sant'Antonio Abate, amici e parenti hanno voluto rendere omaggio a Omar con un toccante corteo funebre.

Un messaggio di speranza: "Giustizia per Omar"

Durante la cerimonia, la bara di Omar, avvolta dai fiori, è stata portata in chiesa dagli amici, tutti vestiti di bianco, tra lacrime e applausi dei presenti. Sulla facciata della chiesa campeggiava uno striscione con la scritta "Giustizia per Omar", accompagnato da un lancio di palloncini bianchi e azzurri, simbolo del desiderio di verità e giustizia per il giovane. La comunità di Bollate si è stretta attorno alla famiglia, condividendo il dolore e l’auspicio che sia fatta luce su quanto accaduto.