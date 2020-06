I Gioielli della musica: nuovo programma con Uto Ughi su Rpl

Uto Ughi, il celebre violinista, sbarca sulle onde di "RPL - La tua radio". Lo fa con un programma quindicinale che comincerà il 1° luglio alle 14 e si chiamerà "I gioielli della Musica", con la conduzione in studio di Sara Garino.

Tra i massimi esponenti della scuola violinistica italiana, Ughi ogni 15 giorni, rigorosamente in diretta il mercoledì, farà conoscere agli ascoltatori il nostro patrimonio culturale che s’intreccia anche con la storia del nostro Paese e dell’Europa. Per Giulio Cainarca, il direttore di RPL: “Sono semplicemente entusiasta e voglio ringraziare il Maestro Ughi per la preziosa opportunità che offre a noi e al nostro pubblico. Troppo spesso”, aggiunge Cainarca, “L’educazione musicale viene trascurata, considerata quasi una disciplina di serie B, come se fosse la Cenerentola delle arti”. Invece, aggiunge il direttore di RPL: “La musica, oltre che bellezza, è logica ed equilibrio: testa e cuore. Siamo quindi orgogliosi di farci portavoce di questo messaggio, con la particolare sensibilità e umanità che contraddistinguono da sempre il Maestro Ughi”. La prima puntata di I gioielli della Musica, mercoledì 1 luglio dalle 14 alle 15 sulle onde di RPL (canale 740 Tv, radio DAB, app RPL - La tua radio e www.radiopadania.org) sarà dedicata, nell’anno di Beethoven alla Sonata a Kreutzer e altre meraviglie.La nuova trasmissione è solo un assaggio - da non perdere - delle nuove idee e contenuti di RPL, in costante… crescendo.