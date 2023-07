I manifesti di "Non una di meno" contro La Russa padre e figlio a Milano

Il movimento femminista 'Non una di meno' di Milano ha rivendicato i manifesti contro Leonardo Apache e Ignazio La Russa affissi nei pressi dei locali notturni di corso Como e accanto allo studio legale, in corso di Porta Vittoria, del presidente del Senato. L'azione e' stata compiuta la scorsa notte. Lo stesso poster - con la scritta "el violador eres tu" e i volti di padre e figlio coperti da due strisce di testo "i loro soldi al sistema centri antiviolenza patriarcale" e "sorella, noi ti crediamo" - e' comparso anche all'Apophis club di via Merlo, la discoteca del centro di Milano dove Leonardo Apache La Russa avrebbe incontrato la ragazza da cui e' accusato di violenza sessuale e su cui sta indagando la Procura di Milano. Il collettivo ha convocato un presidio e un flash mob per questa sera alle 18.30 in piazza 25 aprile.