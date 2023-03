“I medici scappano dalla regione. Mi impegno a tenerli nel pubblico”

"Il problema principale in Lombardia come altrove è l'emorragia di personale sanitario dagli ospedali. Faremo in modo che tutti i medici lombardi siano contenti di farlo e abbiano voglia di rimanere nel pubblico e cerchino anzi di rientrare nell' ambito delle attività sanitarie della Lombardia. È uno dei miei impegni e questo significa ridurre le liste di attesa, far funzionare meglio i pronto soccorso e non lasciare nessun cittadino solo di fronte alla burocrazia".

Così Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia, a margine dell'evento 'Testimonianze e prospettive dopo la pandemia, l'esperienza dell'ospedale Niguarda di Milano', svoltosi a Montecitorio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus