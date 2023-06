I patti di collaborazione di Aler con inquilini e associazioni

Attraverso l’adozione dei Patti di Collaborazione, Aler si impegna a fornire uno strumento che permette di coinvolgere attivamente abitanti, inquilini e associazioni in iniziative che hanno un riscontro positivo per la collettività.

Con la definizione dei Patti di Collaborazione, è possibile attivare tanti poli di azione nei quartieri per sviluppare dei progetti, che nascono da piccoli gesti o da più importanti progettualità, ma che alla base hanno l’obiettivo ed il piacere di realizzare qualcosa insieme, unendo competenze e specifiche caratteristiche.

Gli ambiti di collaborazione dei patti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione possono essere molteplici, dalla salvaguardia e miglioramento delle condizioni degli ambienti comuni alla riqualificazione e rivitalizzazione urbana, dalle attività culturali con finalità educative, alla promozione dell’inclusione e integrazione culturale, fino al sostegno delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Spiega Aler: "Abbiamo, negli anni, ricevuto molte richieste da parte dei cittadini che ad esempio desideravano avere un giardino fiorito vicino all’edificio, altri si sono offerti come volontari per pulire i graffiti dai muri delle loro case, così come richieste di organizzare attività sociali nei cortili.Dal 2020 sono stati attivati da Aler da diversi Patti di Collaborazione con associazioni e organizzazioni di residenti. Di recente, in collaborazione con il Coordinamento Comitati Milanesi insieme a Rotary e Rotaract, è stata organizzata una “giornata di pulizia” per la rimozione delle scritte vandaliche presenti su numerose facciate di edifici del Quartiere Corvetto. Quest’ultimo evento ha rappresentato una importante occasione per condividere con tutti i volontari che hanno preso parte all’iniziativa un momento dedicato alla cura dei beni e degli spazi comuni".