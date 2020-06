I post di Massari sulle donne. "Z...le sempre in costume"

Come al solito, quando la realtà si fa durissima, Facebook viene fuori a dipingerla peggiore. Vale anche per il caso Paolo Massari. Già assessore con Letizia Moratti, venne cacciato perché avrebbe molestato una addetta del Consolato. Lui spergiurava che no, non aveva fatto nulla. Si ricorda ancora una dignitosissima conferenza stampa, con l'allora moglie a dire che Paolo era un bravo figliolo. Poi, è tornato a fare il giornalista a Mediaset. Intanto i due si sono separati. Certo, nell'ultimo periodo qualche polemica nei confronti delle donne Massari l'aveva espressa, e non proprio in maniera urbana. E' successo l'estate scorsa, gli ultimi giorni di agosto. I suoi follower rimangono disorientati quando lui, di punto in bianco, scrive dei post recuperati da Affaritaliani.it Milano: "E vabbè quest'estate mi ha insegnato due cose. La seconda la potrò dire la prossima settimana forse anche prima. La prima la posso dire subito . Ho avuto una sensazione veramente agghiacciante guardando tante persone, tante donne, alcune che conosco anche bene, professioniste giornaliste avvocati... professioniste in genere insomma che si sono mostrate a 40-50 anni col c*** all'aria. Sono le stesse che continuavano a dire che gli uomini pensano che alla f*** . Ma non è forse quella che ci avete mostrato di continuo? Non avete pensato di essere voi zoccole vere e represse? Lasciate fare le foto artistiche oppure porno soft alle donne di spettacolo Perché vi siete messe sempre con le t**** fuori e i culi in evidenza? Siete delle z****** e poi pretendete di giudicare gli uomini da frequentare. Potete andare a quel paese!". E' il 27 agosto. Giorno di dichiarazioni roventi sui social. Ancora, dopo qualche ora: "P.s. vorrei tanto che qualcuna di di queste "signorine" avesse il coraggio di dire "Si, è vero, sono una esibizionista, volevo fare la velina, ma soprattutto ho voglia di c...o!"" Seguono reazioni inviperite delle amiche e degli amici. Allora Massari ritraccia: "Scusate la mia incazzatura, ma ho visto delle donne che conosco che fanno l'avvocato che domani andranno in tribunale a giudicare delle cause fra moglie e marito dicendo a chi dovrà andare il figlio è che durante le vacanze Si mostravano come delle z****** qualsiasi ma è il colmo Secondo me che queste persone possono avere in mano la vita di un uomo di una donna soprattutto di bambini e poi non hanno assolutamente nessun freno morale questa è la cosa che mi dà fastidio pazzescamente".

Non finiscono le polemiche, e lui il giorno dopo soffia ancora sul fuoco: "È bellissimo! La DOPPIA MORALE è lo sport preferito degli italiani. Uomo 50enne con porsche e ragazza tettona al fianco=vecchio porco. Donna 40/50enne smutandata=santa subito! Ovviamente solo in pubblico, perché in privato...". Ancora tre giorni dopo Massari ammette: "È vero, lo ammetto, forse ho usato toni troppo duri nel criticare le 40/50enni che vanno in giro smutandate e poi fanno la predica ai “vecchi porci” che se le vorrebbero portare a letto. Ma, cercate di capirmi, avevo appena saputo che, dopo 10 anni, il mio processo a Roma è ancora ben lungi da arrivare a sentenza. Detto questo, mi e vi domando perché i “politicamente corretti” possono inveire, urlare, insultare, augurare la morte a chiunque (ricordo Fausto Brizzi, assolto con formula piena, tanto per fare un esempio)? Ebbene, se sono io che alzo i toni, divento un Mostro, bifolco da additare! Perchè?". Passa qualche tempo, e Massari torna sul punto: "Sarò misogino, come molti pensano. Ma vi sembra normale che su fb le donne postino sempre foto in costume (fuori stagione)? Poi siamo noi uomini porci e arrapati... P.s. Per di più la maggior parte potrebbe risparmiarci l'orrenda vista".