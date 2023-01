I quattro di "Comitato Nord" verso Moratti? L'ipotesi di una lista autonoma

Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, la lista civica di Moratti sarebbe pronta ma non includerebbe i quattro fuoriusciti della Lega, confluiti nel Comitato Nord. Che sarebbero in trattativa con l’ex vicepresidente lombarda.

Resta aperto il sostegno come lista alla sua corsa e il conseguente traino di tutto il voto autonomista

Il Corriere esclude “l’opzione delle singole candidature all’interno della compagine civica, mentre rimane aperta quella preferita da Moratti ma invisa a Umberto Bossi: il sostegno come lista alla sua corsa e il conseguente traino di tutto il voto autonomista. Esito che dividerebbe definitivamente le strade della costola bossiana e del Carroccio e per questo sgradito al Senatur, che della Lega è pur sempre presidente e con cui è stato rieletto in Parlamento”.

La palla ora nella mani di Lega e Comitato Nord

Moratti, insomma, sembrerebbe aver deciso mentre la palla spetterebbe ora a Lega e Comitato Nord con i quattro ex leghisti verso il divorzio da Salvini. E con la possibilità che i voti dello zoccolo duro della Lega non vadano verso Attilio Fontana.